Galatasaray'da Oğulcan, Rize'ye neden götürülmedi?

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u son saniyelerde attığı golle 3-2 mağlup etti. Karşılaşma öncesi en çok konuşulan konulardan biri de Oğulcan Çağlayan'ın kadroda olmayışıydı.



Yıldız futbolcunun transferi konusunda iki kulüp karşı karşıya gelmiş ve ortam gerilmişti. Rize'ye gerginlik olmasın diye getirilmediği düşünülen Oğulcan Çağlayan'la ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.



Nişanlı olan Oğulcan'ın yarın evleneceği ve düğün hazırlıkları nedeniyle Denizli'ye gittiği öğrenildi. Rizespor taraftarı ise maçta "Oğulcan neredesin?" diye tezahürat yaptı.



Rizespor ile sözleşmesini feshedip Galatasaray'a gelen Oğulcan'ın transferi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp, tazminat ödemişti.



'GÜLEN YÜZ' İFADESİ PAYLAŞTI



Galatasaray, Oğulcan transferi nedeniyle gerginlik yaşadığı Çaykur Rizespor Kulübü'nü mağlup ettikleri maçtan sonra sosyal medyada, "Aslanlarımız, lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı 3 golle kazanıyor!" mesajını yazdı, ardından da "Şimdi çay saati" paylaşımı yaptı. Oğulcan da gülen surat ifadesi paylaştı.



