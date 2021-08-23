Galatasaray'da Oğulcan kararı: "Cezayı öder, lisansı alırız!"

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan krizinde TFF'ye karşı yeni bir hamle yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Oğulcan kararı: 'Cezayı öder, lisansı alırız!'
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23 Ağustos 2021 10:06
Galatasaray, "Açtığınız davaları geri çekin" tehdidi sonrasında gemileri yaktı, oyuncu + para görüşmelerine noktayı koydu.

TFF Tahkim Kurulu tarafından lisansı çıkartılmayan Oğulcan Çağlayan'a 1.2 milyon euro ceza verilmişti.

Çaykur Rize'ye bu tazminatı ödemek zorunda olan Oğulcan, Galatasaray'ın Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı 7 resmi maçta kadroya giremedi. Karadeniz ekibiyle uzlaşma sağlayamayan sarı - kırmızı kulüp, masadan kalktı ancak Oğulcan'ı da mağdur etmeme kararı aldı.

İşte perde arkasında yaşananlar:

Tahkim Kurulu üyelerine yönelik açtığı davayı geri çekmeyecek olan yönetim, Oğulcan Çağlayan meselesini FIFA, CAS ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak.

Uluslararası arenadaki bu davalardan kesin sonuç çıkması 1 yılı bulabilir ve bu sürede Oğulcan'ın sahalardan uzak kalması söz konusuydu.

Bu durumu dikkate alan Galatasaray yönetiminin, pazarlık yapmadan Tahkim Kurulu'nun belirlediği 1.2 milyon euro tazminatı ödeyeceği öğrenildi. Çaykur Rizespor'un hesabına 1.2 milyon euro geçer geçmez Oğulcan'ın lisans sorunu çözüme kavuşacak.


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