Galatasaray'da Oğulcan için karar zamanı

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan için karar zamanı... Sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak tamamlayan Oğulcan, sarı kırmızılı takıma geri döndü.



OĞULCAN ÇAĞLAYAN İÇİN KARAR VERİLECEK



Torrent ve ekibi tarafından gözden çıkarılan oyuncu için karar yeni teknik direktöre bırakılacak.



Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor ve İstanbulspor'un takibinde olan Oğulcan Çağlayan için yaz kampı son şans olacak. 26 yaşındaki hücum oyuncusu takımda kalmak istese de durumu henüz netlik kazanmış değil.



Oğulcan Çağlayan Eyüpspor'da 13 maçta forma giyerken 3 gol atma başarısı gösterdi.





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