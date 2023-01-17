Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, zamanında "olaylı" bir şekilde transfer ettiği Oğulcan Çağlayan'ın sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiralandığını duyurmuştu. Futbolcudan verim alamayan sarı-kırmızılı ekipte ortaya çıkan fatura dikkatleri çekti.Sarı-kırmızılılarda görev yaptığı 1.5 sezon içinde toplam 26 maça çıkabilen Oğulcan, 4 gol, 1 asiste imza atmıştı. Daha sonra Eyüpspor'a kiralanan futbolcu, burada da 11 karşılaşmada 3 gol attı. Teknik Direktör Okan Buruk tarafından istenmeyen ve Giresunspor'a gönderilen Oğulcan, burada da 8 lig maçında sonradan oyuna girdi, ancak burada da bir varlık ortaya koyamadı ve sözleşmesinin sonlanmasına karar verildi.Galatasaray'ın "olaylı" bir şekilde transfer ettiği Oğulcan Çağlayan, kiralık olarak gittiği Giresunspor'da tutunamadı, geri döner dönmez bu kez 1. Lig takımlarından Pendikspor'a kiralandı. Çaykur Rizespor'dan transfer edilirken bedel ödenmeyen, ancak mahkeme kararıyla, 1 milyon 200 bin euro (24 milyon 400 bin lira) ile birlikte 560 bin liralık bir fatura çıkarılan futbolcudan Cim-Bom verim alamadı.