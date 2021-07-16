Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan UEFA listesinde yok!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz'da PSV ile oynayacağı 2. eleme turu ilk maçı öncesinde dün UEFA'ya listesini verdi.



Sarı kırmızılılarda yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz listede yer aldı.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Bununla beraber, geçen sezon 'usulsüz transfer' gerekçesiyle 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, TFF'den lisansı çıkmadı için UEFA listesinde yer alamadı.



20 TEMMUZ'A KADAR 2 DEĞİŞİKLİK HAKKI



Sarı kırmızılılar ayrıca, 20 Temmuz'a kadar UEFA listesinde değişiklik yapabilecek. Aslan, yeni transfer yaparsa, UEFA listesinde iki değişiklik gerçekleştirebilecek.



BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?



Burak Elmas önceki gün Habertürk Tv'de konu hakkında şu açıklamayı yapmıştı;



"Size çok enteresan bir şey anlatacağım. Anlatıp anlatmama konusunda teredütlüydüm; ama anlatacağım. Bizim bir oyuncumuzun transferi konusunda başka bir kulüple bir davamız var. Bu davaya biz itiraz ettik ve mahkemede görülüyor. UEFA bunu devam eden problemli alacaklı statüsünde kabul edip bize ve oyuncumuza izin verdi. TFF bize Avrupa kupasında oynatmamız gereken oyuncu için izin vermedi! Gerekçe yok! Vermedi. Neden vermedi biliyor musunuz? Bu akşam biz ne diyeceğiz onu bekliyorlar. Galatasaray Spor Kulübü bugün TFF ile ilgili hangi tutumu takınacak onu anlayamadılar hala. Bizim problemimi konularla, insanlarla değil"



