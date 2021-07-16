Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan UEFA listesinde yok!

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın TFF'den lisansı çıkmadı, PSV maçı kadrosu için UEFA'ya bildirilemedi.

Abone Ol
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan UEFA listesinde yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2021 09:17
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz'da PSV ile oynayacağı 2. eleme turu ilk maçı öncesinde dün UEFA'ya listesini verdi.

Sarı kırmızılılarda yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz listede yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bununla beraber, geçen sezon 'usulsüz transfer' gerekçesiyle 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, TFF'den lisansı çıkmadı için UEFA listesinde yer alamadı.

20 TEMMUZ'A KADAR 2 DEĞİŞİKLİK HAKKI

Sarı kırmızılılar ayrıca, 20 Temmuz'a kadar UEFA listesinde değişiklik yapabilecek. Aslan, yeni transfer yaparsa, UEFA listesinde iki değişiklik gerçekleştirebilecek.

BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

Burak Elmas önceki gün Habertürk Tv'de konu hakkında şu açıklamayı yapmıştı;

"Size çok enteresan bir şey anlatacağım. Anlatıp anlatmama konusunda teredütlüydüm; ama anlatacağım. Bizim bir oyuncumuzun transferi konusunda başka bir kulüple bir davamız var. Bu davaya biz itiraz ettik ve mahkemede görülüyor. UEFA bunu devam eden problemli alacaklı statüsünde kabul edip bize ve oyuncumuza izin verdi. TFF bize Avrupa kupasında oynatmamız gereken oyuncu için izin vermedi! Gerekçe yok! Vermedi. Neden vermedi biliyor musunuz? Bu akşam biz ne diyeceğiz onu bekliyorlar. Galatasaray Spor Kulübü bugün TFF ile ilgili hangi tutumu takınacak onu anlayamadılar hala. Bizim problemimi konularla, insanlarla değil"


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.