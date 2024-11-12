Galatasaray'da ödemeler milli arada yapılacak!

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da yönetim de üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazırlanıyor.
Galatasaray yönetimi, milli arada takımın alacaklarını tamamen kapatmayı hedefliyor.
Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon kazanılan lig şampiyonluğunun primleri de milli arada ödenecek.
Yönetim, geçtiğimiz sezondan bu yana primler ve maaş alacakları için toplamda 10 milyon euro civarında bi ödeme yapacak.
Galatasaray yönetimi, milli arada takımın alacaklarını tamamen kapatmayı hedefliyor.
Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon kazanılan lig şampiyonluğunun primleri de milli arada ödenecek.
Yönetim, geçtiğimiz sezondan bu yana primler ve maaş alacakları için toplamda 10 milyon euro civarında bi ödeme yapacak.