Galatasaray'da ödemeler milli arada yapılacak!

Ekim ayı ödemesinin yüzde 25'lik kısmını geçen hafta yapan Galatasaray yönetimi, milli arada takımın alacaklarını tamamen kapatmayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ödemeler milli arada yapılacak!
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12 Kasım 2024 11:22
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da yönetim de üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi, milli arada takımın alacaklarını tamamen kapatmayı hedefliyor.

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon kazanılan lig şampiyonluğunun primleri de milli arada ödenecek.

Yönetim, geçtiğimiz sezondan bu yana primler ve maaş alacakları için toplamda 10 milyon euro civarında bi ödeme yapacak. 

 
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