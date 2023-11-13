Galatasaray'da Ocak'ta büyük operasyon!

Hatayspor'a kaybeden Galatasaray'da Bakambu ve Ndombele ile devre arasında yollar ayrılacak. Nelsson için teklifler değerlendirilecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ocak'ta büyük operasyon!
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13 Kasım 2023 09:05
Son güncelleme 13 Kasım 2023 09:06
Hatay deplasmanında bu sezon ilk yenilgisini alan Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi.

Teknik heyetin istediği seviyeye bir türlü gelemeyen Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu ile yollar ayrılacak. Victor Nelsson için gelen teklifler masaya yatırılacak.

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