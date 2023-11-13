Hatay deplasmanında bu sezon ilk yenilgisini alan Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi.
Teknik heyetin istediği seviyeye bir türlü gelemeyen Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu ile yollar ayrılacak. Victor Nelsson için gelen teklifler masaya yatırılacak.
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Teknik heyetin istediği seviyeye bir türlü gelemeyen Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu ile yollar ayrılacak. Victor Nelsson için gelen teklifler masaya yatırılacak.
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