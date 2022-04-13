Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri

Başkan adaylarından Metin Öztürk, Antalya'nın 33 yaşındaki başarılı hocası ile Okan Buruk üzerine yoğunlaştı. Hamamcıoğlu'nun aklı ise Rudi Garcia ile Claudio Ranieri'de..

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2022 07:57
Galatasaray'da Domenec Torrent için veda günleri artık yakın.. 30 Nisan'daki seçime adaylıklarını koyan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, başkan olmaları halinde Katalan teknik adam ile devam etmeyi düşünmüyor. 59 yaşındaki çalıştırıcının bir yıl daha sözleşmesi bulunsa da iki başkan adayı da en az zararla Domenec Torrent'le yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

İTALYAN EKOLÜNE DÖNÜŞ

Metin Öztürk seçilmesi halinde yerli, Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı teknik adamla yola çıkmayı düşünüyor. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, Öztürk ve kurmayları, Antalyaspor'un başında harikalar yaratan Nuri Şahin'i gündemine aldı. Okan Buruk'un ardından Nuri Şahin için de Galatasaray ihtimali konuşulmaya başlandı. Rudi Garcia başta olmak üzere Fransız ekolüne sıcak bakan Eşref Hamamcıoğlu cephesinde ise İtalyan Claudio Ranieri'nin ismi ortaya atıldı. İngiltere'de Leicester City mucizesini yaratan 70 yaşındaki Ranieri, ülkesi İtalya dışında da birçok takım çalıştırdı.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.