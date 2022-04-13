Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri

Galatasaray'da Domenec Torrent için veda günleri artık yakın.. 30 Nisan'daki seçime adaylıklarını koyan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, başkan olmaları halinde Katalan teknik adam ile devam etmeyi düşünmüyor. 59 yaşındaki çalıştırıcının bir yıl daha sözleşmesi bulunsa da iki başkan adayı da en az zararla Domenec Torrent'le yolları ayırmanın planlarını yapıyor.Metin Öztürk seçilmesi halinde yerli, Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı teknik adamla yola çıkmayı düşünüyor. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, Öztürk ve kurmayları, Antalyaspor'un başında harikalar yaratan Nuri Şahin'i gündemine aldı. Okan Buruk'un ardından Nuri Şahin için de Galatasaray ihtimali konuşulmaya başlandı. Rudi Garcia başta olmak üzere Fransız ekolüne sıcak bakan Eşref Hamamcıoğlu cephesinde ise İtalyan Claudio Ranieri'nin ismi ortaya atıldı. İngiltere'de Leicester City mucizesini yaratan 70 yaşındaki Ranieri, ülkesi İtalya dışında da birçok takım çalıştırdı.