Galatasaray'da Nurcan Çelik ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren teknik direktör Nurcan Çelik ile yola devam edilmeyecek.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde Nurcan Çelik için yayımlanan teşekkür mesajında, "Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın 2021-2022 sezonunda Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Nurcan Çelik ile olan sözleşmemiz sona ermiştir. Sayın Nurcan Çelik'e kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.





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