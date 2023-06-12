Galatasaray'da Noussair Mazraoui atağı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını şekillendirdi.
Galatasaray, sağ ve sol bek mevkilerine takviye yapmak istiyor. Takvim'in haberine göre Galatasaray kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Noussair Mazraoui'nin menajeri ile masaya oturdu.
MENAJERİ İSTANBUL'DA
Erling Haaland, Marco Veratti, Paul Pogba gibi ünlü oyuncuların da menajerliğini yapan Rafaela Pimenta, Galatasaray'ın davetiyle İstanbul'a geldi. Erden Timur, Pimenta ile transfer operasyonunu yürütüyor.
25 yaşındaki Faslı oyuncunun durumuyla ilgili bir görüşme gerçekleşti. Galatasaray, sağ bek, sol bek ve orta sahada oynayabilen futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. Futbolcunun Bayern ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
BU SEZON 19 MAÇTA GÖREV ALDI
Noussair Mazraoui Bu sezon Bayern Münih formasıyla 19 maça çıktı ve 1 gol, 4 asist'lik skor katkısında bulundu.
Galatasaray, sağ ve sol bek mevkilerine takviye yapmak istiyor. Takvim'in haberine göre Galatasaray kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Noussair Mazraoui'nin menajeri ile masaya oturdu.
MENAJERİ İSTANBUL'DA
Erling Haaland, Marco Veratti, Paul Pogba gibi ünlü oyuncuların da menajerliğini yapan Rafaela Pimenta, Galatasaray'ın davetiyle İstanbul'a geldi. Erden Timur, Pimenta ile transfer operasyonunu yürütüyor.
25 yaşındaki Faslı oyuncunun durumuyla ilgili bir görüşme gerçekleşti. Galatasaray, sağ bek, sol bek ve orta sahada oynayabilen futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. Futbolcunun Bayern ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
BU SEZON 19 MAÇTA GÖREV ALDI
Noussair Mazraoui Bu sezon Bayern Münih formasıyla 19 maça çıktı ve 1 gol, 4 asist'lik skor katkısında bulundu.
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