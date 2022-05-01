Galatasaray'da nöbet sırası Mustafa Muhammed'in

Hafta boyunca seçim gündemi ile meşgul olan Galatasaray sahaya iniyor.



Nef Stadyumu'nda Sivasspor'a ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda cezalı Marcao'nun yanı sıra Omar Elabdellaoui'nin de ağrıları var. Son 4 iç saha maçından da zaferle ayrılan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent, performansı ile eleştirilen Bafetimbi Gomis'in yerine Mustafa Muhammed'i oynatmayı planlıyor.



Sakatlığını atlatan ve Altay maçında 25 dakika forma giyen Mısırlı oyuncu bugün Sivas karşısında sahaya ilk 11'de çıkacak. En son 14 Mart'taki Beşiktaş maçında sahada olan ve 2 gol bulan Mustafa, 1.5 ay sonra ligde sahaya ilk 11'de çıkacak.



TRİBÜNDE 25 BİN KİŞİ



Bu sezon toplamda 30 bin kombine sayısına ulaşan Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi toplam biletli seyirci sayısı 43 bin… Ancak kombine bilet sahiplerinden fireler olacağı öğrenilirken yaklaşık 25 bine yakın futbolsever bekleniyor.



