Galatasaray'da Nicolo Zaniolo yine boş geçti!

Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Alanya ve Karagümrük maçlarının ardından Beşiktaş derbisinde de skor katkısı yapamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo yine boş geçti!
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01 Mayıs 2023 08:50
Alanyaspor ve Karagümrük maçlarında skora katkı yapamayan Nicolo Zaniolo, Beşiktaş derbisinde ikinci yarıda sahne aldı. 62'de Mertens'in yerine giren İtalyan yıldız, elinden geleni yaptı.

Hücumda top kullanıp, arkadaşlarına pozisyon yaratmaya çalışan 23 yaşındaki oyuncu her şeye rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Bu arada yıldız oyuncunun menajeri Claudio Vigorell, Zaniolo ile ilgili olarak şunları söyledi: 'Galatasaray'ın teklifi büyük istekle kabul edildi'

"Zaniolo'nun bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Yeni bir motivasyon bulması gerekliydi. Milan ve Bournemouth seçenekleri vardı ama Galatasaray'ın teklifi büyük bir istekle kabul edildi. Türkiye'de rekabet yüksek ve oynadığı takım şampiyonluk yarışı veriyor. Zaniolo, geleneklerle dolu bir kulübün renklerini giydiğini biliyor."

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