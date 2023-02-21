Galatasaray'da Nicolo Zaniolo sevinci!

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Zaniolo'nun takım arkadaşlarıyla kısa süre içinde kaynaştığı ve tüm futbolcularla iyi bir iletişim kurduğu belirtildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo sevinci!
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21 Şubat 2023 10:25
23. şampiyonluk için son 23 yılın rekorunu kıran Galatasaray, İtalya'nın köklü ekibi Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer ederek Mario Jardel'den sonraki en pahalı transferini gerçekleştirdi.

Sarı-Kırmızılılar'ın 15 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı futbolcu, yeni takımına kısa sürede adapte olacağına inanıyor. İtalyan futbolcunun takım arkadaşlarıyla kısa süre içinde kaynaştığı ve tüm futbolcularla iyi bir iletişim kurduğu öğrenildi.

23 yaşındaki Zaniolo, "Takımda çok güzel bir ortam var. Arkadaşlarım çok samimi yaklaşıyor. Bu güzel arkadaşlıkların takıma pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Umarım güzel başarılara imza atarız" dedi.

OKAN BURUK'TAN ÖZEL PROGRAM

Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, Antalya kampının verimli geçmesi için özel bir program hazırladı. Oyuncularının lige hazır şekilde dönebilmesini hedefleyen Buruk, futbolcularla bire bir görüşmeler de yapacak. 

 
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