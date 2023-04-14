Galatasaray'da Nicolo Zaniolo fizikten kaldı

Başakşehir'le oynanan kupa maçında fiziksel açıdan hazır gözükmezken savunmaya yeterince yardım etmeyen Galatasaray'ın İtalyan yıldızı bugün yedek soyunacak. Okan Buruk sağ kanatta Rashica'ya forma verecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo fizikten kaldı
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14 Nisan 2023 08:51
Nicolo Zaniolo
Nicolo Zaniolo
Galatasaray
Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya kulübe yolu gözüktü.

Teknik Direktör Okan Buruk henüz tamamen hazır olmadığı için Yukatel Kayserispor maçına İtalyan futbolcuyla başlamayacak.

Zaniolo'nun fiziksel açıdan eksiklerinin bulunması ve savunmaya yeteri kadar yardım etmemesi nedeniyle Milot Rashica'ya dönecek olan Buruk, İtalyan futbolcuyu maçın ikinci yarısında değerlendirmeyi düşünüyor. Zaniolo özellikle Başakşehir ile yapılan kupa maçında iyi performans sergileyemezken, defansa yardım etmemesi büyük sıkıntı yaratmıştı.

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