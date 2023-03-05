Galatasaray'da Nicolo Zaniolo fırtınası

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine fırtına gibi başladı. İtalyan yıldız, forma giydiği iki maçta 2 gol, 1 asist yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo fırtınası
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05 Mart 2023 10:02
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde 15 milyon Euro bedelle Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, farkını ortaya koymaya devam ediyor.

Yeni takımıyla ilk maçına geçtiğimiz günlerde Alanyaspor karşısında çıkan Zaniolo, kısa süre forma giydiği maçı güzel bir golle süslemişti.

İstanbulspor maçına ikinci yarıda dahil olan İtalyan yıldız, 84. dakikada top takibi yaparak takımının 5. golünü attı.

Golden yalnızca 4 dakika sonra Yusuf Demir ile şık verkaçlar yapan Zaniolo, Dubois'in golünün mimarlarından oldu.

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