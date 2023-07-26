Galatasaray'da Nicolo Zaniolo alkış topladı

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Zalgiris Vilnius maçındaki performansıyla alkış aldı. 24 yaşındaki oyuncu, Litvanya ekibi savunmasına da zor anlar yaşatsa da ağları sarsamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo alkış topladı
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26 Temmuz 2023 10:40
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'a konuk olan Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, karşılaşma boyunca elinden geleni yaptı.

Kamp döneminde takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan İtalyan yıldız, sezonun ilk resmi maçında da Sarı-Kırmızılılar adına hücumdaki en kilit isimlerden biri oldu. Ancak genç oyuncu, sahada kaldığı süre içerisinde rakip kaleyi birçok kez yoklasa da ağları havalandıramadı. Karşılaşmanın ilk yarısında hem ileride hem de savunmada başarılı olan 24 yaşındaki futbolcu, hocası Okan Buruk'un direktiflerini harfiyen uyguladı.

Çalışkan isimlerden...

59. dakikada Zaniolo, ceza sahası içerisine katetmek istedi, rakip savunma izin vermedi. İtalyan oyuncu, ayağına her top geldiğinde, Zalgiris savunmasının baskısına maruz kaldı. Zaman zaman arkadaşlarına da fırsatlar yaratan Zaniolo, sahanın en çalışkan isimlerinden biri oldu. 

 
 

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