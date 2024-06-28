Galatasaray'da net karar: Ayrılık!

Galatasaray, Alexandru Cicaldau ve menajerinden kendilerine yeni kulüp bulmasını istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da net karar: Ayrılık!
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28 Haziran 2024 09:55
Sezonu Konyaspor'da kiralık olarak geçiren ve Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan Alexandru Cicaldau, Romanya Milli Takımı'yla EURO 2024'de son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Sarı-kırmızılıların yakın takibindeki 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 maçta da süre alamazken, artık tamamen gözden çıkarıldı.

Galatasaray, Cicaldau ve menajerinden turnuva sonrasında kendilerine yeni bir kulüp bulmalarını istedi.

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