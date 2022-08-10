Galatasaray'da Nelsson'un yerine yine Viking!

700 BİN EURO MAAŞ VERİLECEK

HANCHE-OLSEN'İN GENT KARNESİ

Galatasaray'dan stopere Andreas Hanche-Olsen takviyesi. Marcao'yu gönderen, Victor Nelsson'la yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Andreas Hanche-Olsen transferinde sona geldi.Gent ile sözleşmesinin son yılına giren Andreas Hanche-Olsen ile görüşmelerde sona gelindi.Gent kapıyı 5 milyon euro'dan açmıştı ancak Galatasaray, Norveçli stoperi 2-2,5 milyon euro arası bir rakamla bitirmek üzere.Midtsjö'nün menajerlik şirketi, oyuncuyu Galatasaray'a getiriyor.Galatasaray'a gelmeye dünden razı olan Andreas Hanche-Olsen ile bu hafta içinde sözleşme imzalanması planlanıyor. Galatasaray'ın 25 yaşındaki stopere 700 bin euro maaş vereceği belirtiliyor.Geride bıraktığımız sezonda Gent formasıyla ligde 33 maça çıkan Andreas Hanche-Olsen, 1 gol 1 asistlik katkı verdi. Norveçli savunmacının güncel piyasa değeri 4 milyon euro.