Victor Nelsson, Fenerbahçe derbisi boyunca Galatasaray'ın savunmadaki en etkili ismiydi.
Özellikle hava toplarında rakip oyunculara geçit vermeyen başarılı stoper, 6 kez hava topu kazandı. Sadece 1'ini kaybetti.
Yüzde 85 pas isabeti, 12 ikili mücadele kazanma ve 6 uzaklaştırma ile mücadeleyi tamamlayan tecrübeli futbolcu, yenilen son golün ardından büyük üzüntü yaşandı.
Nelsson'un müthiş çabası, Galatasaray'ın yenilmesini engelleyemedi.
Özellikle hava toplarında rakip oyunculara geçit vermeyen başarılı stoper, 6 kez hava topu kazandı. Sadece 1'ini kaybetti.
Yüzde 85 pas isabeti, 12 ikili mücadele kazanma ve 6 uzaklaştırma ile mücadeleyi tamamlayan tecrübeli futbolcu, yenilen son golün ardından büyük üzüntü yaşandı.
Nelsson'un müthiş çabası, Galatasaray'ın yenilmesini engelleyemedi.