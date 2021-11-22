Galatasaray'da Nelsson'un çabası yetmedi

Galatasaray'ın derbideki etkili isimlerinden Victor Nelsson'un çabaları galibiyet için yeterli olmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Nelsson'un çabası yetmedi
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22 Kasım 2021 13:41
Victor Enok Nelsson
Victor Enok Nelsson
Galatasaray
Victor Nelsson, Fenerbahçe derbisi boyunca Galatasaray'ın savunmadaki en etkili ismiydi.

Özellikle hava toplarında rakip oyunculara geçit vermeyen başarılı stoper, 6 kez hava topu kazandı. Sadece 1'ini kaybetti.

Yüzde 85 pas isabeti, 12 ikili mücadele kazanma ve 6 uzaklaştırma ile mücadeleyi tamamlayan tecrübeli futbolcu, yenilen son golün ardından büyük üzüntü yaşandı.

Nelsson'un müthiş çabası, Galatasaray'ın yenilmesini engelleyemedi. 


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