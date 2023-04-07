Galatasaray'da Nelsson'suz olmuyor!

Galatasaray son 3 resmi maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alırken kaybedilen 2 maçta da Victor Nelsson'un oynamaması dikkat çekti.
Danimarkalı stoperin sarı kart cezası nedeniyle görev almadığı maçta Konyaspor'a 2-1 kaybeden sarı kırmızılıların 14 maçlık galibiyet serisi de deplasmanda sona ermişti.
KAAN AYHAN'IN 11'DEKİ 2 MAÇINDA 2 YENİLGİ
Okan Buruk, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Nelsson'u kulübede oturturken Başakşehir'e 3-2 kaybeden Cimbom elendi. Nelsson'un yokluğunda ilk kez Konya'da 11'e giren, Başakşehir karşısında da sahada olan Kaan Ayhan'ın 11'de görev yaptığı 2 karşılaşmada G.Saray'ın yenilmesi de dikkat çeken başka bir detay oldu.
'BAY' HAFTASINDA 1 GÜN İZİN
G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk takımının 28. haftayı bay geçecek olmasına rağmen futbolculara sadece 1 gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren sarı kırmızılılar 14 Nisan'daki Kayseri hazırlıklarına bugün başlayacak. G.Saray'ın bir hazırlık maçı yapmayı planladığı da öğrenildi.
Danimarkalı stoperin sarı kart cezası nedeniyle görev almadığı maçta Konyaspor'a 2-1 kaybeden sarı kırmızılıların 14 maçlık galibiyet serisi de deplasmanda sona ermişti.
KAAN AYHAN'IN 11'DEKİ 2 MAÇINDA 2 YENİLGİ
Okan Buruk, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Nelsson'u kulübede oturturken Başakşehir'e 3-2 kaybeden Cimbom elendi. Nelsson'un yokluğunda ilk kez Konya'da 11'e giren, Başakşehir karşısında da sahada olan Kaan Ayhan'ın 11'de görev yaptığı 2 karşılaşmada G.Saray'ın yenilmesi de dikkat çeken başka bir detay oldu.
'BAY' HAFTASINDA 1 GÜN İZİN
G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk takımının 28. haftayı bay geçecek olmasına rağmen futbolculara sadece 1 gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren sarı kırmızılılar 14 Nisan'daki Kayseri hazırlıklarına bugün başlayacak. G.Saray'ın bir hazırlık maçı yapmayı planladığı da öğrenildi.