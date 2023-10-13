Galatasaray'da Nelsson krizine Okan Buruk müdahalesi!

Victor Nelsson'un Danimarka Milli Takımı kampında dk'ya yaptığı açıklamalar, Galatasaray'da sıkıntıya yol açtı.
"Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Oynayamazsam başka kulüp bulmak zorundayım. Kulübede oturmayı sevmiyorum. Sevilla'ya transferim yakındı. Gerçekleşmedi. Hallolması gereken birçok şey var" şeklindeki sözlerin ardından Başkan Dursun Özbek'in yöneticiler ve teknik ekipten çözüm talep ettiği öğrenildi.
İYİLEŞTİRME YAPILABİLİR
Bunun üzerine devreye Okan Buruk girdi. 24 yaşındaki futbolcuyu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7, Süper Lig'de ise 6 maçta oynatan ancak son karşılaşmalarda yedek bırakan Galatasaray Teknik Direktörü, milli ara sonrası sorunu, kriz daha fazla büyümeden çözmeye çalışacak.
Buruk'a vereceği yanıta göre Victor Nelsson'un Haziran 2026'da bitecek kontratında iyileştirme yapılması veya (ara dönemde veya yaz döneminde) satılması gündeme gelecek.
SANCHEZ'İN ÜÇTE BİRİ
Galatasaray'a 2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Nelsson'un maaşı 900 bin Euro.
Danimarkalı stoperin formasını kapan Davinson Sanchez ise 3.2 milyon Euro'ya oynuyor. Nelsson'un yıllık ücretinin 1.5-2 milyon Euro arası bir rakama güncellenmesi gündemde.
"Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Oynayamazsam başka kulüp bulmak zorundayım. Kulübede oturmayı sevmiyorum. Sevilla'ya transferim yakındı. Gerçekleşmedi. Hallolması gereken birçok şey var" şeklindeki sözlerin ardından Başkan Dursun Özbek'in yöneticiler ve teknik ekipten çözüm talep ettiği öğrenildi.
İYİLEŞTİRME YAPILABİLİR
Bunun üzerine devreye Okan Buruk girdi. 24 yaşındaki futbolcuyu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7, Süper Lig'de ise 6 maçta oynatan ancak son karşılaşmalarda yedek bırakan Galatasaray Teknik Direktörü, milli ara sonrası sorunu, kriz daha fazla büyümeden çözmeye çalışacak.
Buruk'a vereceği yanıta göre Victor Nelsson'un Haziran 2026'da bitecek kontratında iyileştirme yapılması veya (ara dönemde veya yaz döneminde) satılması gündeme gelecek.
SANCHEZ'İN ÜÇTE BİRİ
Galatasaray'a 2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Nelsson'un maaşı 900 bin Euro.
Danimarkalı stoperin formasını kapan Davinson Sanchez ise 3.2 milyon Euro'ya oynuyor. Nelsson'un yıllık ücretinin 1.5-2 milyon Euro arası bir rakama güncellenmesi gündemde.