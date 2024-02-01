Galatasaray'da Nelsson için Milan'a ret!

Galatasaray'da sezon başında Sevilla'ya transferi son anda iptal olan Victor Nelsson için önemli transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Şu an için Milan'la görüşmeler sürerken Serie A devinin çıktığı rakamlar ile Galatasaray'ın istediği rakamlar arasında uçurum olduğu öğrenildi.
İtalyan kulübünün teklifinin 15 milyon euro'yu bulması halinde Galatasaray tarafından değerlendirilebileceği belirtildi.
Danimarkalı yıldızın adı Atletico Madrid ve Rennes ile de geçiyor.
Şu an için Milan'la görüşmeler sürerken Serie A devinin çıktığı rakamlar ile Galatasaray'ın istediği rakamlar arasında uçurum olduğu öğrenildi.
İtalyan kulübünün teklifinin 15 milyon euro'yu bulması halinde Galatasaray tarafından değerlendirilebileceği belirtildi.
Danimarkalı yıldızın adı Atletico Madrid ve Rennes ile de geçiyor.