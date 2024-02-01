Galatasaray'da Nelsson için Milan'a ret!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Victor Nelsson için Milan'ın sunduğu teklifi yetersiz buldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Nelsson için Milan'a ret!
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01 Şubat 2024 10:29
Son güncelleme 01 Şubat 2024 10:30
Galatasaray'da sezon başında Sevilla'ya transferi son anda iptal olan Victor Nelsson için önemli transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Şu an için Milan'la görüşmeler sürerken Serie A devinin çıktığı rakamlar ile Galatasaray'ın istediği rakamlar arasında uçurum olduğu öğrenildi.

İtalyan kulübünün teklifinin 15 milyon euro'yu bulması halinde Galatasaray tarafından değerlendirilebileceği belirtildi.

Danimarkalı yıldızın adı Atletico Madrid ve Rennes ile de geçiyor.

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