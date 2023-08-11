Galatasaray'da Nelsson gelişmesi: Serbest kalma bedelini ödeyebilirler

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımın yıldız oyuncularından Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimali doğdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Nelsson gelişmesi: Serbest kalma bedelini ödeyebilirler
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11 Ağustos 2023 11:49
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Her ne kadar teknik ekip bir süre önce Victor Nelsson'un bu sezon da Galatasaray'da kalacağını açıklasa da Danimarkalı futbolcu konusunda da hareketli günler yaşanıyor.

Son olarak İngiliz kulübü Nottinhgam Forest, 24 yaşındaki savunmacının bonservisini almak üzere devreye girdi.

25 MİLYON EURO

Nottingham'ın Nelsson'un menajeriyle görüştüğü, genç oyuncunun 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin devreye sokulması konusunda bir plan yapıldığı bildirildi.



2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Nelsson'un takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar ediyor.

7 MİLYON EURO'YA ALINDI

24 yaşındaki Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 2 gol kaydetti. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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