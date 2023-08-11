Her ne kadar teknik ekip bir süre öncebu sezon dakalacağını açıklasa da Danimarkalı futbolcu konusunda da hareketli günler yaşanıyor.Son olarak İngiliz kulübü, 24 yaşındaki savunmacının bonservisini almak üzere devreye girdi.Nottingham'ın Nelsson'un menajeriyle görüştüğü, genç oyuncununserbest kalma maddesinin devreye sokulması konusunda bir plan yapıldığı bildirildi.Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Nelsson'un takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar ediyor.24 yaşındaki Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 2 gol kaydetti. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.