Her ne kadar teknik ekip bir süre önce Victor Nelsson'un bu sezon da Galatasaray'da kalacağını açıklasa da Danimarkalı futbolcu konusunda da hareketli günler yaşanıyor.
Son olarak İngiliz kulübü Nottinhgam Forest, 24 yaşındaki savunmacının bonservisini almak üzere devreye girdi.
25 MİLYON EURO
Nottingham'ın Nelsson'un menajeriyle görüştüğü, genç oyuncunun 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin devreye sokulması konusunda bir plan yapıldığı bildirildi.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Nelsson'un takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar ediyor.
7 MİLYON EURO'YA ALINDI
24 yaşındaki Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 2 gol kaydetti. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Son olarak İngiliz kulübü Nottinhgam Forest, 24 yaşındaki savunmacının bonservisini almak üzere devreye girdi.
25 MİLYON EURO
Nottingham'ın Nelsson'un menajeriyle görüştüğü, genç oyuncunun 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin devreye sokulması konusunda bir plan yapıldığı bildirildi.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Nelsson'un takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar ediyor.
7 MİLYON EURO'YA ALINDI
24 yaşındaki Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 2 gol kaydetti. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.