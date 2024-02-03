Galatasaray'da Nelsson fırtınası!

Galatasaray'da bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Victor Nelsson, bu günleri geride bıraktı.
Samsunspor karşılaşmasında Davinson Sanchez'le beraber iyi bir ikili olan Nelsson, 5. dakikada attığı golle başarılı performansını taçlandırdı.
Tecrübeli savunmacı, bu sezon Galatasaray'daki 2. golünü attı.
Samsunspor karşılaşmasında Davinson Sanchez'le beraber iyi bir ikili olan Nelsson, 5. dakikada attığı golle başarılı performansını taçlandırdı.
Tecrübeli savunmacı, bu sezon Galatasaray'daki 2. golünü attı.