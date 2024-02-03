Galatasaray'da Nelsson fırtınası!

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor.

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Galatasaray'da Nelsson fırtınası!
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03 Şubat 2024 12:28
Galatasaray'da bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Victor Nelsson, bu günleri geride bıraktı.

Samsunspor karşılaşmasında Davinson Sanchez'le beraber iyi bir ikili olan Nelsson, 5. dakikada attığı golle başarılı performansını taçlandırdı.

Tecrübeli savunmacı, bu sezon Galatasaray'daki 2. golünü attı. 

 
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