Galatasaray'da Ndombele umut verdi!

Galatasaray'da bir türlü form tutamayan ve fazla kiloları ile dikkat çeken Tanguy Ndombele milli arada özel programla hazırlandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ndombele umut verdi!
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26 Kasım 2023 10:28
Formuna yavaş yavaş kavuşan ve 11'de sahaya çıkan Fransız yıldız performansıyla umut verdi.

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan ve taraftarı bir hayli heyecanlandıran Tanguy Ndombele, ilk maçlarında bekleneni verememişti.

Öyle ki Fransız orta saha oyuncusu, yetersiz performansının yanında fazla kiloları nedeniyle gündemi fazla meşgul etmişti. Fakat 26 yaşındaki oyuncu, milli arayı çok iyi değerlendirdi.

Tecrübeli futbolcunun, bu süre içerisinde özel bir program kullandığı ve fazla kilolarından kurtulup, formuna kavuştuğu bildirildi.

Ndombele, dünkü maçta da sahaya 11'de çıkarken, gösterdiği performans ile gelecek adına iyi sinyaller verdi. Okan Buruk'un, Fransız oyuncuyu önümüzdeki maçlarda da sık sık kullanması bekleniyor.

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