Galatasaray'da Ndombele'nin bileti kesildi

Galatasaray, Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'nin opsiyonunu kullanmayacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Ndombele'nin bileti kesildi
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15 Kasım 2023 11:09
Galatasaray'da Tanguy Ndombele'nin satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Sarı-kırmızılı yönetim, 3.1 milyon Euro'luk maaştan kurtulmak için çare arıyor.

Tanguy Ndombele Temmuz 2019'da Lyon'dan Tottenham'a 65 milyon Euro bedelle transfer olduğunda, ülkesi Fransa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Lyon formasıyla 111 maça çıkıp 5 gol 18 asist üretirken, bu formu ona milli takım kapılarını da açmıştı.

BEDELSİZ KİRALANDI

İngiltere macerasına iyi başlasa da 2021'den itibaren düşüşe geçti. 2022-2023 sezonunu Napoli'de kiralık geçirdi, 40 maça çıktı. Tottenham, bu sezonun başında gözden çıkardı. Bedelsiz kiralanarak Galatasaray'a geldi.

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