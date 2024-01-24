Galatasaray'da Ndombele göze girdi!

Galatasaray'da yaz transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan ancak uzun süre yeterli performansı sergileyemeyen Tanguy Ndombele, gözden çıkartılmıştı.
Devre arasında kontratı feshedilerek Tottenham'a geri yollanması beklenen Fransız oyuncu, son dönem performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.
Son olarak Trabzonspor karşılaşmasının son 13 dakikasında oyuna dahil olan Ndombele, güzel futbolunu bir de asistle süsledi. Ndombele'nin takımda kalma olasılığı arttı.
Devre arasında kontratı feshedilerek Tottenham'a geri yollanması beklenen Fransız oyuncu, son dönem performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.
Son olarak Trabzonspor karşılaşmasının son 13 dakikasında oyuna dahil olan Ndombele, güzel futbolunu bir de asistle süsledi. Ndombele'nin takımda kalma olasılığı arttı.