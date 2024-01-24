Galatasaray'da Ndombele göze girdi!

Galatasaray'da Tanguy Ndombele son haftalardaki formu ile teknik heyetin gözüne girdi. Fransız oyuncunun takımda kalma ihtimali arttı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ndombele göze girdi!
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24 Ocak 2024 09:08
Galatasaray'da yaz transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan ancak uzun süre yeterli performansı sergileyemeyen Tanguy Ndombele, gözden çıkartılmıştı.

Devre arasında kontratı feshedilerek Tottenham'a geri yollanması beklenen Fransız oyuncu, son dönem performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.

Son olarak Trabzonspor karşılaşmasının son 13 dakikasında oyuna dahil olan Ndombele, güzel futbolunu bir de asistle süsledi. Ndombele'nin takımda kalma olasılığı arttı.

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