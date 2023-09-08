Galatasaray'da Ndombele'den mutlusu yok!

Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Taygun Ndombele, idmanlardaki neşeli ve istekli görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Ndombele'den mutlusu yok!
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08 Eylül 2023 09:29
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, yepyeni bir aileye katıldığı için çok mutlu.

Tottenham'daki son döneminde forma bulmakta zorlanan, yaz döneminde çok sayıda transfer teklifi alan 26 yaşındaki orta saha, Galatasaray'da geçirdiği kısa sürede, doğru tercih yaptığını anladığını söyledi.



ÇALIŞKAN GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yeni takımıyla dün akşam ilk idmanına çıkan Fransız futbolcu, neşeli ve çalışkan görüntüsüyle dikkat çekti.





 
 

 

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