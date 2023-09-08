Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, yepyeni bir aileye katıldığı için çok mutlu.
Tottenham'daki son döneminde forma bulmakta zorlanan, yaz döneminde çok sayıda transfer teklifi alan 26 yaşındaki orta saha, Galatasaray'da geçirdiği kısa sürede, doğru tercih yaptığını anladığını söyledi.
ÇALIŞKAN GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ
Yeni takımıyla dün akşam ilk idmanına çıkan Fransız futbolcu, neşeli ve çalışkan görüntüsüyle dikkat çekti.
Tottenham'daki son döneminde forma bulmakta zorlanan, yaz döneminde çok sayıda transfer teklifi alan 26 yaşındaki orta saha, Galatasaray'da geçirdiği kısa sürede, doğru tercih yaptığını anladığını söyledi.
ÇALIŞKAN GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ
Yeni takımıyla dün akşam ilk idmanına çıkan Fransız futbolcu, neşeli ve çalışkan görüntüsüyle dikkat çekti.