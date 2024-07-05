Galatasaray'da mutlu son yakın: Doue

Galatasaray, listesinde öncelikli olan sağ bek transferini Guela Doue ile gerçekleştirecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da mutlu son yakın: Doue
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05 Temmuz 2024 09:50
Michy Batshuayi'ye ilk imzayı attırmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'un yaz transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden sağ bekte artık çember daraldı.

Sarı-Kırmızılılar dört gözle Guela Doue transferini bekliyor.

4.5 milyon Euro teklif edildi

21 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray Yönetimi, bir süredir Rennes'le pazarlık halinde. Fransız kulübünün kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı, Cim Bom'un ilk olarak 4.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenilirken, aradaki farka rağmen sürecin son derece olumlu ilerlediği ortaya çıktı.

Maaşı 1.5 milyon Euro civarında

Kulübe yakın kaynaklara göre Doue'nin Rennes'e yaptığı, "Gitmek istiyorum" baskısı da işe yaradı ve transferin tamamlanması çok yakın görünüyor. Bonservis ücretiyle ilgili gelen son bilgiler ise Galatasaray'ın bu transferi 5 milyon Euro artı bir sonraki satıştan pay şeklinde bitireceği yönünde. Oyuncunun maaşı da 1.5 milyon Euro civarında olacak.

Tıpkı Boey gibi

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da oynayan Doue'nin, tıpkı Sacha Boey gibi Galatasaray formasıyla parlaması, sahada verdiği katkı kadar gelecekte yapacağı büyük bir satışla kasayı da rahatlatacağı düşünülüyor.

Dubois ayrılabilir

Doue transferi gerçekleşirse, kiralık oynadığı Başakşehir'den geri dönen Leo Dubois'nın da satılma ihtimali ortaya çıkacak. Galatasaray, 2.8 milyon Euro karşılığında Fransız savunmacının bonservisini Başakşehir'e vermeye hazırlanıyor. Böylece Doue'nin yarı bonservis parası da çıkmış olacak. 

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