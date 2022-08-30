Galatasaray'da Mustafa Muhammed isyanı!

Galatasaray'da sezon başında Fransa'nın Nantes takımına kiralanan Mustafa Muhammed için sarı kırmızılı taraftarlar isyan etti.Galatasaray, ligde gol yollarına çare ararken, Nantes'a kiralık olarak gönderdiği Mustafa Muhammed, hafta sonu oynanan Toulouse maçında 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımının 3-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.Maçın ardından Mısırlı forvete övgüler yağdıran teknik direktör Kombouare, "Mustafa saha içinde bize çok fazla çözüm sunuyor ve çok hırslı bir oyuncu. Kale önünde çok yetenekli bir golcü ve çok iyi kafa vuruşları yapabiliyor. Ona daha fazla orta açmalıyız" ifadelerini kullandı.24 yaşındaki oyuncu Fransız basınından da tam not alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Mustafa Muhammed keşke G.Saray'da kalsaydı. Bu takımda Seferovic'ten daha faydalı olurdu" yorumlarını yaptı.