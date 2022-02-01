Galatasaray'da Mustafa Muhammed için olay iddia!

Galatasaray ilk transferini kaleci Pena ile yaparken golcü Gomis'in resmi olarak açıklanması bekleniyor. Kadro takviyesini hızla sürdüren sarı-kırmızılılar için Mustafa Muhammed ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mustafa Muhammed için olay iddia!
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01 Şubat 2022 08:19
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, öbür yandan da kadrosunda düşünmediği isimleri göndermeye çalışıyor. Son olarak Luyindama ile yollarını ayıran Galatasaray'da flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Mısır basınında yer alan habere göre Suudi Arabistan takımlarından Al-Taawon'dan bir yönetici, Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhammed'i kadrolarına katmak için çalışma yürüttüklerini açıkladı. Suudi ekibi geçtiğimiz günlerde Luyindama'yı kadrosuna katmıştı.

"KULÜPLER GÖRÜŞÜYOR" İDDİASI

Mustafa Muhammed'i transfer penceresi kapanmadan transfer etmek istediklerini açıklayan kulüp yetkilisi, "Mustafa Muhammed, kadromuza dahil etmek için önümüzde yer alan seçenekler arasında." dedi.

Suudi kulübü, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etmeyi hedeflerken, iki kulübün transfer için görüştüğü de gelen haberler arasında.

Al-Taawon birkaç gün önce, Muhammed'in eski kulübü Zamalek'ten Mustafa Fethi'yi kadrosuna dahil etmişti. 

 

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