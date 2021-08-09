Galatasaray'da Mustafa Muhammed'e sıkı terapi

Mısırlı golcü Mustafa Muhammed için Fatih Terim ve kurmayları, oyuncuyu terapiye başladı

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Galatasaray'da Mustafa Muhammed'e sıkı terapi
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09 Ağustos 2021 11:51
Galatasaray kariyerine geçen sezon hızlı bir giriş yapan ve gollerini birer birer sıralayan Mustafa Muhammed, sezonun son haftalarında ise düşüşe geçmişti.

21 maçta 11 kez fileleri sallayan Mohamed, düşük performansını bir türlü yukarıya çekemedi.

Yeni dönemde de etkisiz gözüken ve 3 resmi maçta henüz ağları havalandıramayan Mısırlı futbolcu için Fatih Terim'in kurmayları Selçuk İnan ve Necati Ateş adeta terapiye başladı. İkili, genç golcüyle yakından ilgileniyor. 


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