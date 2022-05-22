Galatasaray camiası yeni seçilecek yönetimi beklerken, Mustafa Muhammed de kongreye kilitlendi.



Mısır ekibi Zamalek'ten kiralanan yıldız için satın alma opsiyonunun kullanılacağı açıklanmıştı. Ancak ertelenen seçimler nedeniyle bu durum belirsizliğe girdi.



Galatasaray'ın oyuncunun, bonservisini alabilmek için 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar yatırması gerekiyor.



MUSTAFA MUHAMMED KİMDİR?



28 Kasım 1997 tarihinde Mısır'da dünyaya geldi. Kariyerine Zamalek altyapısında başladı. 2021'in ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayla 57 karşılaşmaya çıkan Muhammed, 17 gole imzasını attı. Mısır Milli Takımı formasını da terleten yıldız futbolcu, 19 maçta rakip ağları 2 kez sarstı. Mustafa Muhammed'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro...







