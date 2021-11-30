Galatasaray'da Mustafa Muhammed belirsizliği

Galatasaray'da Mustafa Muhammed bilmecesi kafa karıştırdı. teknik direktör Fatih Terim kısa süre önce "Bonservisini almayı düşünüyoruz" demişti. Ancak Mısırlı oyuncunun 7 maçta 11'de oynamaması kafa karıştırdı. Mısırlı futbolcu, Malatya'da ise süre şansı bile bulamadı.



Bu tutum sonrası, "Terim memnun değilse 4 milyon Euro'ya bonservisi boşuna alınmasın" yorumları yapıldı. 4 golle Galatasaray'ın en skoreri yıldız futbolcunun opsiyonuyla ilgili kararın 31 Aralık tarihine kadar alınması gerekiyor.



24 yaşındaki Mısırlı forvet, bu sezon toplamda Galatasaray'da 23 maçta süre aldı.





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