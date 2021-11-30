Galatasaray'da Mustafa Muhammed belirsizliği

Galatasaray'da Mustafa Muhammed bilmecesi kafa karıştırdı. teknik direktör Fatih Terim kısa süre önce "Bonservisini almayı düşünüyoruz" demişti. Ancak Mısırlı oyuncunun 7 maçta 11'de oynamaması kafa karıştırdı. Mısırlı futbolcu, Malatya'da ise süre şansı bile bulamadı.
Bu tutum sonrası, "Terim memnun değilse 4 milyon Euro'ya bonservisi boşuna alınmasın" yorumları yapıldı. 4 golle Galatasaray'ın en skoreri yıldız futbolcunun opsiyonuyla ilgili kararın 31 Aralık tarihine kadar alınması gerekiyor.
24 yaşındaki Mısırlı forvet, bu sezon toplamda Galatasaray'da 23 maçta süre aldı.
Bu tutum sonrası, "Terim memnun değilse 4 milyon Euro'ya bonservisi boşuna alınmasın" yorumları yapıldı. 4 golle Galatasaray'ın en skoreri yıldız futbolcunun opsiyonuyla ilgili kararın 31 Aralık tarihine kadar alınması gerekiyor.
24 yaşındaki Mısırlı forvet, bu sezon toplamda Galatasaray'da 23 maçta süre aldı.