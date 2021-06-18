Galatasaray'da Mustafa Muhammed belirsizliği

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde PSV ile eşleşen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mustafa Muhammed belirsizliği
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18 Haziran 2021 12:58
21 Temmuz'da Hollanda'da PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına çıkacak Galatasaray'da belirsizlik can sıkıyor.

Mısır Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed için sarı-kırmızılı yetkililer, Mısır Futbol Federasyonu'na resmi yazı gönderip 23 yaşındaki golcü için izin istedi. Ancak hala olumlu dönüş yapılamadı.

Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Ryan Babel dışında kadroda forvet kalmadı.

Muhammed milli takımında, Halil Dervişoğlu'nun kiralık sözleşmesi bitti. Falcao da Covid olduğu için idmanlara çıkamıyor.


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