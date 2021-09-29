Galatasaray'da Mustafa Cengiz'e destek planı

Galatasaray'ın duayenleri ve eski başkanları Mustafa Cengiz'e destek için toplanacaklar.



Geçtiğimiz iki sene içinde pandemiden dolayı yapılamayan iki mali genel kurul ekim ayı ortasında yapılacak.



Cengiz dönemini kapsayan iki farklı dönem için ibra oylaması yapılacak. Galatasaray'da taşların yeni yeni oturmaya başladığı bir dönemde kriz yaşanması istenmiyor.



