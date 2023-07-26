Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius ile 2-2 beraber kaldığı maçta Fernando Muslera'nın başarısı dikkat çekti.
Cimbom'un tecrübeli eldiveni Fernando Muslera savunma oyuncularının dikkatsizlikleriyle uğraştı durdu.
Zayıf Zalgiris Vilnius özellikle ilk devrede fazlasıyla pozisyon buldu. Uruguaylı eldiven başarılıydı. Yenilen gollerde hatası yoktu.
Cimbom'un tecrübeli eldiveni Fernando Muslera savunma oyuncularının dikkatsizlikleriyle uğraştı durdu.
Zayıf Zalgiris Vilnius özellikle ilk devrede fazlasıyla pozisyon buldu. Uruguaylı eldiven başarılıydı. Yenilen gollerde hatası yoktu.