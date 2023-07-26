Galatasaray'da Muslera yetmedi

Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius ile 2-2 beraber kaldığı maçta Fernando Muslera'nın yenilen gollerde hatası yoktu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Muslera yetmedi
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26 Temmuz 2023 12:01
Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius ile 2-2 beraber kaldığı maçta Fernando Muslera'nın başarısı dikkat çekti.

Cimbom'un tecrübeli eldiveni Fernando Muslera savunma oyuncularının dikkatsizlikleriyle uğraştı durdu.

Zayıf Zalgiris Vilnius özellikle ilk devrede fazlasıyla pozisyon buldu. Uruguaylı eldiven başarılıydı. Yenilen gollerde hatası yoktu. 

 
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