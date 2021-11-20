Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan devreye girdi!

Galatasaray teknik heyeti, derbide tribünlerin dolu olmasının avantajının yanında, genç futbolcuların olumsuz etkilenmesinden çekiniyor. İlk kez bu ambiansı yaşayacak olan sarı-kırmızılılar, kaptan Fernando Muslera ve Arda Turan tarafından hazırlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan devreye girdi!
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20 Kasım 2021 09:41
Fenerbahçe ile oynanacak yarınki derbide tribünlerin dolu olmasının avantajlarının yanında olumsuz yanları da düşünülüyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle genç futbolcuların bu atmosferden etkilenmemesi için çalışmalar başladı.

Yaklaşık 2 yıl aradan sonra tam kapasite ile ve üstelik bir derbi maçında böyle bir ortamın oluşacak olması Florya'da masaya yatırıldı. Dolu tribünlerin avantaj olduğu ancak yapılan hatalar ya da pas kayıpları karşısında oluşabilecek homurdanmaların da büyük olacağını bilen sarı-kırmızılılar, bunun genç oyuncuları tedirgin edebileceğinden çekiniyor.

Pandemi nedeniyle uzun bir zaman sonra böyle bir atmosferin oluşacağı ve birçok futbolcunun da ilk kez böyle bir ambiansı yaşayacağı bildirildi. Başta takım kaptanları Muslera ile Arda Turan olmak üzere tecrübeli futbolcuların bu konudaki deneyimlerini genç oyuncularla paylaşarak onları rahatlatmaya çalıştığı bildirildi.


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