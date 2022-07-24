Galatasaray'da Muslera-Okan Kocuk formülü

Galatasaray'a 2011'de gelen, geride kalan sürede beşi lig şampiyonluğu 14 kupa kazanan Fernando Muslera takımın bankosu olma özelliğini bu sezon kaybedebilir.36 yaşına gelen Uruguaylı eldiven, üç yerli oyuncuyla oynama kuralına takılabilir. Yeni Teknik Direktör Okan Buruk, bu sezon Okan Kocuk üzerinde daha fazla durmak istiyor. Buruk, Muslera ve Okan'ı dönüşümlü olarak oynatmayı düşünüyor.İlk 11'e yazılacak Türk oyuncu sayısının azaldığı dönemlerde Okan Buruk, 26 yaşındaki file bekçisini kullanacak. Uzun vadede ise Muslera'ya jübile yapılmasıyla kale temelli olarak Okan'a devredilecek. Okan Kocuk, Giresun'da geçirdiği kiralık sezonunda başarılı bir performans göstermişti. 32 lig maçında 38 gol yerken dokuz karşılaşmada kalesini kapatmayı başardı. Başarılı kaleci, kurtardığı dört penaltıyla bu alanda ligin zirvesindeydi.Öte yandan Galatasaray, üçüncü kalecisini arıyor. Berk Balaban (22) ve Batuhan Şen'den (23) birinin kiralık gönderilmesi planlanıyor. Eğer kontratı 2023'te sona eren Batuhan, yeni sözleşmeye imza atmazsa bu futbolcu bonservisiyle yollanacak. Berk üçüncü kaleci olarak yola devam edecek.