Seçim gündemi ve büyük belirsizliklere rağmen Galatasaray'la ilgili dış basından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Fransa'da yayın yapan bir internet sitesi, Sarı-Kırmızılılar'ın Ligue 1 ekibi Nice'in kalecisi Walter Benitez'le ilgilendiğini öne sürdü.



MİNO RAİOLA İLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ



Habere göre Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Arjantinli eldivenle ilgili bir süredir transfer çalışmaları yürütüyor. İddialara göre Campos geçtiğimiz günlerde vefat eden dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile Benitez konusunda sık sık görüşüyordu. Yaşanan acı olay sonrası temasların Mino Raiola'nın kardeşi Vincenzo Raiola ile yapılacağı belirtiliyor. Fransız kaynaklar Nice'in Walter Benitez'in sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşmeler yaptığını ancak şu ana kadar sonuç alınamadığını da belirtiyor. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan tecrübeli kaleci bu sezon Ligue 1'de 35 maça çıkarken 30 gol yedi.



GÖNDERMEK İSTİYORLAR



Tam 14 maçta kalesini gole kapatan Benitez ligin en iyi eldivenlerinden birisi olarak gösteriliyor. Galatasaray yönetiminin hem performans hem de maliyet nedeniyle Fernando Muslera ile yolları ayırmayı ciddi ciddi düşündüğü bir süredir konuşuluyordu. Başkan Burak Elmas'ın göreve devam etmesi durumunda Uruguaylı kaleciyi göndermek için uğraş vereceği ifade ediliyor.



TARAFTARIN DA HEDEFİNDE!



Fernando Muslera son dönemde gösterdiği performansla taraftarların da tepkisini çekmeye başladı. Uruguaylı kaleci ayrıca yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle tartışma konusu olmuş durumda. Ancak Muslera'nın 2 yıl daha sözleşmesinin olması yönetimin elini kolunu bağlıyor.







