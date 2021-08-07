Galatasaray'da Muslera'nın yanına transfer sesleri

Galatasaray, yedek kalecisi Okan Kocuk'u gönderdiğine pişman oldu. Muslera'nın formsuzluğu ise Avrupa'daki üç maçta pahalıya patladı.



Teknik heyete göre Uruguaylı eldivendeki düşüşün sebebi psikolojik.



Göztepe'den İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere gelecek vadeden yerli kaleciler Galatasaray'ın transfer listesine eklendi.



MUSLERA'NIN AKLI SKODA'YA GİTTİ!



Muslera'nın bir sene önce Rize maçında Skoda ile girdiği ve ayağının kırıldığı pozisyonu hâlâ hafızasından silemediği düşünülüyor. St. Johnstone maçındaki benzer ikili mücadelede aklı Skoda'ya giden Muslera, temkinli davranınca sektirdiği topu rakibine kaptırdı ve penaltıya sebep olarak Aslan'ı 10 kişi bıraktı.



BİR GÖRÜŞ

LEVENT TÜZEMEN

Okan'ın kiralanması anlamsızdı

"Galatasaray'ın Muslera'nın arkasına mutlaka bir kaleci alması gerekiyor. Değişim yaşanırken Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralanması bence çok anlamsızdı. Muslera sonrası Galatasaray'ın kalesini emanet edeceği yerli ya da yabancı bir kaleci şimdiden belirlenmeli. Berk çok tecrübesiz ve deneyimsiz, Fatih Öztürk ise yetersiz. Terim, belki kaleci transferine sıcak bakmıyor ama G.Saray'ın zorlu maratonu sadece Muslera ile götürmeye çalışması doğru olmaz."



