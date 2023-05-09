Galatasaray'da Muslera kendine geldi!

Turuncu-lacivertli forvetlere geçit vermeyen Uruguaylı eldiven, kritik kurtarışlara imza attı.26'da Deniz'in 90'a giden şutunu kornere çelen 36 yaşındaki kaleci, 28'de de Aleksic'in dar açıdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi.30'da Serdar'ın, ikinci yarıda yine Deniz'in sert şutunu kornere gönderen Muslera, 4 kurtarışla maçı tamamladı.Galatasaray da Alanyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş derbisinin ardından ilk kez kalesinde gol görmedi.