Galatasaray'da Muslera kendine geldi!

Beşiktaş maçında yaptığı hatalarla dikkat çeken kaptan Muslera, Başakşehir maçında kalesini gole kapattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Muslera kendine geldi!
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09 Mayıs 2023 09:45
Turuncu-lacivertli forvetlere geçit vermeyen Uruguaylı eldiven, kritik kurtarışlara imza attı.

26'da Deniz'in 90'a giden şutunu kornere çelen 36 yaşındaki kaleci, 28'de de Aleksic'in dar açıdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi.

30'da Serdar'ın, ikinci yarıda yine Deniz'in sert şutunu kornere gönderen Muslera, 4 kurtarışla maçı tamamladı.

Galatasaray da Alanyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş derbisinin ardından ilk kez kalesinde gol görmedi. 

 
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