Galatasaray'da Muslera kararı!

Galatasaray, tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Muslera kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2024 12:40
Galatasaray, mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız kalecisi Fernando Muslera için harekete geçti. 

Nicolo Schira'nın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı hedefliyor. 

Haberde, Galatasaray'ın Uruguaylı kaleciyle 1 yıllık yeni sözleşmeye yakın olduğu ifade edildi. 

GALATASARAY PERFORMANSI 

2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, Sarı-kırmızılılar ile 498 maça çıktı. Muslera, bu karşılaşmalarda kalesinde 530 gol görürken, 178 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery