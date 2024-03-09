Galatasaray'da Muslera kararı!

Galatasaray, mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız kalecisi Fernando Muslera için harekete geçti.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı hedefliyor.
Haberde, Galatasaray'ın Uruguaylı kaleciyle 1 yıllık yeni sözleşmeye yakın olduğu ifade edildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, Sarı-kırmızılılar ile 498 maça çıktı. Muslera, bu karşılaşmalarda kalesinde 530 gol görürken, 178 karşılaşmada kalesini gole kapadı.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı hedefliyor.
Haberde, Galatasaray'ın Uruguaylı kaleciyle 1 yıllık yeni sözleşmeye yakın olduğu ifade edildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, Sarı-kırmızılılar ile 498 maça çıktı. Muslera, bu karşılaşmalarda kalesinde 530 gol görürken, 178 karşılaşmada kalesini gole kapadı.
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