Galatasaray'da Muslera ile yeni sözleşme!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'nın kontratını 1 yıl uzatacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Muslera ile yeni sözleşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2024 10:35
Galatasaray'da yıllar geçse de formundan bir şey kaybetmeyen Fernando Muslera'nın sözleşmesi yenilenecek.

Sezon sonunda kontratı sona erecek Uruguaylı oyuncu ile de görüşmeler devam ederken 1 yıl daha anlaşma sağlanması bekleniyor.

Galatasaray'da 2011 yılından bu yana forma giyen Muslera, 6 şampiyonluk kazandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery