Galatasaray'da Muslera ile yeni sözleşme!

Galatasaray'da yıllar geçse de formundan bir şey kaybetmeyen Fernando Muslera'nın sözleşmesi yenilenecek.
Sezon sonunda kontratı sona erecek Uruguaylı oyuncu ile de görüşmeler devam ederken 1 yıl daha anlaşma sağlanması bekleniyor.
Galatasaray'da 2011 yılından bu yana forma giyen Muslera, 6 şampiyonluk kazandı.
Sezon sonunda kontratı sona erecek Uruguaylı oyuncu ile de görüşmeler devam ederken 1 yıl daha anlaşma sağlanması bekleniyor.
Galatasaray'da 2011 yılından bu yana forma giyen Muslera, 6 şampiyonluk kazandı.