Galatasaray'da Muslera hedef tahtasında!

HATALARI ARTIK BEZDİRDİ

BÜYÜK TARTIŞMA YARATIYOR

Galatasaray'da 11. yılını dolduran ve adını kulübün efsaneleri arasına yazdıran Uruguaylı kaleci bu sezon gösterdiği performansla tartışılır hale geldi. Sivas deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ligde sadece 22 maçta forma giyen Muslera buna karşın kalesinde tam 28 gol gördü.Maç başına 1.3 gol yiyen 35 yaşındaki eldivene gösterilen tepkilerin tek nedeni performansı da değil. Geçtiğimiz sezon 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Muslera 2.5 milyon Euro'luk maaşıyla açık ara Süper Lig'in en çok kazanan kalecisi. Ancak tecrübeli file bekçisi maaşı oranında fark yaratamıyor. Hatta Galatasaray'ın ezeli rakiplerindeki meslektaşlarından da oldukça geride kalmış durumda.Performansıyla sezona damga vuran ve Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan Uğurcan Çakır'ın yıllık maaşı 9 milyon lira. Yani şu anki kurla yaklaşık 550 bin Euro. Fenerbahçe'nin yaşadığı müthiş çıkışta önemli rol oynayan Altay Bayındır 500 bin Euro kazanıyor. Beşiktaş kalesindeki performansıyla çok sayıda Avrupa kulübünün listesine giren Ersin Destanoğlu ise sadece 160 bin Euro maaş alıyor.Taraftarlarının sevgilisi olan 3 kalecinin toplam maaşı sadece 1.2 milyon Euro ederken, tek başına 2.5 milyon Euro alan Fernardo Muslera'nin performansı Galatasaray'da çok büyük tartışma yaratıyor. Yeni sezonda görev yapacak olan yönetimin ilk iş olarak Uruguaylı kaleci ile masaya oturması ve en uygun şartlarda sözleşmeyi sonlandırmanın yollarını araması bekleniyor.