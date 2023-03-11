Galatasaray'da Muslera göreve hazır!

Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, dönüş hazırlığında.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Muslera göreve hazır!
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11 Mart 2023 11:10
23. haftada Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan ve yaklaşık 1 ay kadar takımla birlikte antrenman yapamayan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'dan iyi bir haber geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizi derinden sarsan depremler nedeniyle lige verilen arada iyileşen Muslera adım adım kadroya dönmeye hazırlanıyor.

Takımla birlikte son antrenmanlara da katılan ve moralli bir görüntü ortaya koyan tecrübeli eldiven, teknik patron Okan Buruk'un şans vermesi halinde bugün Kasımpaşa karşısında görev yapabilecek.

Sarı-Kırmızılı ekibin tecrübeli ismi Muslera bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 22 karşılaşmada görev yaptı.

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