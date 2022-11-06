Galatasaray'da Muslera alkış aldı

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın, dün akşam Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu performans alkış aldı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Muslera alkış aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2022 13:05
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, dün akşam Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

Cenk Tosun'un klas golü dışında kalesine gelen 4 şutta rakiplerine geçit vermeyen Uruguaylı eldiven, etkili formuyla dikkat çekti. Maçın ardından takım arkadaşlarını etrafına toplayan kaptan, 2-1'lik derbi zaferini Sarı-Kırmızılılar'la doyasıya yaşadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ