Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, dün akşam Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
Cenk Tosun'un klas golü dışında kalesine gelen 4 şutta rakiplerine geçit vermeyen Uruguaylı eldiven, etkili formuyla dikkat çekti. Maçın ardından takım arkadaşlarını etrafına toplayan kaptan, 2-1'lik derbi zaferini Sarı-Kırmızılılar'la doyasıya yaşadı.
Cenk Tosun'un klas golü dışında kalesine gelen 4 şutta rakiplerine geçit vermeyen Uruguaylı eldiven, etkili formuyla dikkat çekti. Maçın ardından takım arkadaşlarını etrafına toplayan kaptan, 2-1'lik derbi zaferini Sarı-Kırmızılılar'la doyasıya yaşadı.