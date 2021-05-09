Galatasaray'da Muhammed sezonu kapattı

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin son bölümünde sakatlanan Mustafa Muhammed sezonu kapattı.

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Galatasaray'da Muhammed sezonu kapattı
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09 Mayıs 2021 20:08
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide sakatlanan ve maç sonunda sahadan sedyeyle ayrılan Mustafa Muhammed sezonu kapattı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed'in tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.

Sezonun geri kalanında oynayamayacak Mısırlı yıldızın 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



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