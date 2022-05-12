Galatasaray'da Muhammed Elneny gelişmesi!

Muhammed Elneny uzun süredir Galatasaray'ın radarında. Cim-bom ile görüşme halinde olan Mısırlı orta saha oyuncusu transfer için son kararını verdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Muhammed Elneny gelişmesi!
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12 Mayıs 2022 08:39
Önümüzdeki sezon kaliteli bir ön libero bulmak isteyen Cim-bom, uzun süredir Muhammed Elneny ile ilgileniyordu. Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ise Arsenal'de kalmak istediğini söylemişti.

MOHAMED ELNENY ARSENAL'DEN HABER BEKLİYOR

Galatasaray beklemeye çekilirken İngiliz basınından bu transferle ilgili ayrıntılar geldi. Eğer Arsenal, 29 yaşındaki futbolcuya yeni bir mukavele önermezse Mısırlı futbolcu, Galatasaray'ın yolunu tutacak.

BEŞİKTAŞ'TA İZ BIRAKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Elneny daha önce kiralık olarak Beşiktaş formasını giymişti. Gedson'u Beşiktaş'a kaptıran Sarı-Kırmızılılar'ın, Elneny ile bir anlamda Gedson transferinin rövanşını da almak istediği belirtildi.

Şu ana kadar Arsenal, Elneny ile görüşme talebinde bulunmadı. Alınan bilgilere göre; İngiliz ekibi mukavele teklif etmeyecek. Ancak Elneny beklemeye karar verdi. Galatasaray da mecburen sürecin ilerlemesini bekliyor.

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