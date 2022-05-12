Galatasaray'da Muhammed Elneny gelişmesi!

Önümüzdeki sezon kaliteli bir ön libero bulmak isteyen Cim-bom, uzun süredir Muhammed Elneny ile ilgileniyordu. Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ise Arsenal'de kalmak istediğini söylemişti.



MOHAMED ELNENY ARSENAL'DEN HABER BEKLİYOR



Galatasaray beklemeye çekilirken İngiliz basınından bu transferle ilgili ayrıntılar geldi. Eğer Arsenal, 29 yaşındaki futbolcuya yeni bir mukavele önermezse Mısırlı futbolcu, Galatasaray'ın yolunu tutacak.



BEŞİKTAŞ'TA İZ BIRAKMIŞTI



Hatırlanacağı üzere Elneny daha önce kiralık olarak Beşiktaş formasını giymişti. Gedson'u Beşiktaş'a kaptıran Sarı-Kırmızılılar'ın, Elneny ile bir anlamda Gedson transferinin rövanşını da almak istediği belirtildi.



Şu ana kadar Arsenal, Elneny ile görüşme talebinde bulunmadı. Alınan bilgilere göre; İngiliz ekibi mukavele teklif etmeyecek. Ancak Elneny beklemeye karar verdi. Galatasaray da mecburen sürecin ilerlemesini bekliyor.





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