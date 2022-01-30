Galatasaray'da Muhammed'e teklif

Yabancı transferi için kontenjana ihtiyacı olan ve Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetmeyi planlayan Galatasaray için yeni bir opsiyon da belirdi.



Sarı-kırmızılılardan Christian Luyindama'yı renklerine bağlamaya hazırlanan Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon, Mustafa Muhammed için de bir teklif yaptı.



Ligde alt sıralardan kurtulmak için kesenin ağzını açan Suud ekibi, iyi bir rakam önerirse transfer gerçekleşebilir.



4 MİLYON DOLARA ALINDI



Galatasaray, Mustafa Muhammed'in bonservisini geçtiğimiz haftalarda 4 milyon dolar karşılığında almıştı.





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